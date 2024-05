Ustrell es disculpa per haver dit que no miraria el debat electoral a TV3 i que el de La Sexta va ser "molt millor"

detail.info.publicated acn

El conductor d''El Matí de Catalunya Ràdio', Ricard Ustrell, s'ha disculpat per haver dit en antena que el debat electoral del 12-M de La Sexta de dilluns ha estat "molt millor" que el que ha fet durant anys TV3 i per dir que no miraria el debat que oferiran els mitjans públics catalans aquest dimarts.

"No només miraré el debat d'avui de TV3 i Catalunya Ràdio, si no que demà en parlarem àmpliament a 'El Matí'. Demano disculpes si algú s'ha sentit ofès", ha rectificat el periodista en una publicació a X.

No només miraré el debat d’avui de Tv3 i CATALUNYA RÀDIO, si no que demà en parlarem àmpliament a El matí! Demano disculpes si algú s’ha sentit ofès. Penjaré el quadre demà a la tarda. — Ricard Ustrell (@RicardUstrell) May 7, 2024

La disculpa d'Ustrell ha arribat després que els Consells Professionals de Catalunya Ràdio i TV3 hagin condemnat enèrgicament els comentaris del presentador de 3cat que "denigren el debat electoral" i "lloa el de la competència".

"És imperdonable que el director del programa i de 'Col·lapse' parlí així de l'empresa on treballa i els seus companys. Esperem una rectificació ", han concretat en una piulada a X.

La polèmica entre Ricard Ustrell i els Consells Professionals dels mitjans públics catalans s'ha produït perquè el periodista ha afirmat durant el seu programa que aquest dilluns havia vist el debat electoral de La Sexta i que havia estat "molt millor" que el que s'ha fet durant anys a TV3. "Hauríem de prendre nota", ha assegurat en una conversa amb la periodista Marina Romero mentre repassaven la premsa diària en l'inici del programa.

"Ja vaig veure el d'ahir, ja està, en tinc prou", ha apuntat. En ser recordat per Romero que aquest dimarts es faria el debat als mitjans de 3Cat, Ustrell ha ironitzat que no podia veure'l perquè tenia "feina".

Més tard, en un altre moment del programa, Ustrell ha mantingut la ironia afirmant que a l'hora del debat havia de "penjar un quadre i estendre la roba". "A La Sexta estrenen '¿Quién quiere ser millonario?'", ha fet broma. "Sóc molt fan de La Sexta", ha afirmat mentre reconeixia que dimecres recuperaria el debat de TV3.