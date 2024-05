Així ha estat la pluja de peixos a Iran

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

En els últims dies, unes surrealistes imatges s’han tornat virals a les xarxes socials: una de pluja de peixos a l’Iran. En els vídeos compartits per diferents usuaris, s’observa com nombrosos peixos cauen del cel, impactant contra el terra. Alguns testimonis dels fets fins i tot recullen peixos del terra per assegurar-se que són reals i mostrar-los a càmera. Aquest fenomen va tenir lloc a la ciutat de Yasuj, al comtat de Boyer-Ahmad, a la zona sud-oest del país.

L’analista meteorològic Jean Suriel, amb més de 250.000 seguidors a la xarxa social Twitter, va compartir les imatges i va oferir una explicació per a aquest fenomen tan cridaner. Segons ell, "una tromba marina es va formar al Golf Pèrsic, succionant cap a l’atmosfera els peixos que es trobaven a la superfície". Després, "les ràfegues de vent ascendent van mantenir els peixos als núvols durant diversos minuts, llançant-los posteriorment a la zona poblada iraniana", creant l’escena que es va tornar viral a tot el món.