Entitats animalistes exigeixen a la Paeria que es faci càrrec de 'peluts' rescatats

Més de quaranta protectores i entitats animalistes que conformen la plataforma Tsunami Animalista diran avui “prou” amb una concentració a les 20.00 h a la plaça Paeria per denunciar el que consideren l’incompliment de la Llei de Benestar Animal per part del consistori. “Fa anys que les protectores estem saturades perquè ens hem de fer càrrec dels animals abandonats que no rescata l’ajuntament. El protocol de la Paeria per atendre els peluts al carrer no funciona ni els caps de setmana ni fora de l’horari d’oficina”, va dir Sandra, de Tsunami Animalista. “Estem farts de promeses i mentides. Per llei, l’ajuntament ha de fer-se càrrec d’aquests animals i no deixar-los en mans de protectores que subsisteixen amb prou feines”, va afegir, mentre també va denunciar la falta d’un pla de gestió de colònies felines.

Després de reunir-se amb les entitats, la regidora Begoña Iglesias va dir que “necessitàvem saber en què estem fallant i, malgrat que complim la llei, ens van transmetre una sèrie de consideracions que s’haurien de revisar”. Per la seua part, l’alcalde Fèlix Larrosa va dir que “els caps de setmana Lleida és una ciutat de destinació per abandonar gossos” i va anunciar que els policies de barri tindran lectors de xip.