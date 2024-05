La Família Reial publica el llistat dels regals que va rebre el 2023

detail.info.publicated efe

La Casa del Rei ha publicat al seu web el llistat dels 301 obsequis institucionals rebuts el 2023, una pràctica que es va començar a aplicar des del començament del regnat de Felip VI com a gest de transparència.

Els governs autonòmics d’Aragó, Astúries, les Balears, Cantàbria, Castella i Lleó, Extremadura, Múrcia i Ceuta i els ajuntaments de Barcelona, Còrdova, Jaén, Màlaga i Pamplona, entre d’altres, van fer regals l’any passat a membres de la Família Reial.

Al rei, els llavors presidents del govern i de les Corts d’Aragó, Javier Lambán i Javier Sada, van regalar en la seua visita de gener de 2023 a la comunitat una carpeta amb la reproducció en miniatura de la coberta de l’Estatut d’Autonomia i una obra gràfica emmarcada, respectivament.

A la fira de turisme Fitur, el rei, igual que la reina, va rebre del llavors president extremeny, Guillermo Fernández Vara, diversos llibres i làmines i articles promocionals; i mesos més tard, la seua successora en la Junta, María Guardiola, va entregar a la reina durant la recepció del 12 d’octubre amb motiu del dia de la Festa Nacional un mocador estampat tradicional.

A Felip i la Letizia conjuntament, la presidenta de Cantàbria, María José Sáenz de Buruaga, els va enviar una làmina al desembre com a regal institucional.

La princesa d’Astúries va rebre l’any passat en ocasió del seu jurament de la Constitució davant de les Corts Generals un fermall de la Creu de Caravaca del president de Múrcia, Fernando López Miras; un escut de Ceuta del president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas; i un joc d'arracades del president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco.

També un joc d'arracades li va enviar com a regal institucional la presidenta de les Balears, Marga Prohens, mentre que el president d’Astúries, Adrián Barbón, la va obsequiar amb un penjoll de la Santina.

Entre els ajuntaments, l’exalcaldessa de Pamplona va regalar el 2023 un mocador personalitzat de San Fermín al rei i un altre a la reina i una reproducció del segell ceri de la ciutat a ambdós conjuntament pel VI centenari del Privilegi de la Unió.

Felip va rebre el llibre 'Barcelona' i el còmic de Mortadel·lo i Filemó 'Barcelona '92' de mans de l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; un escut emmarcat de Jaén i un llibre de l’alcalde, llavors Julio Millán; un logo de 'Cultura sidrera asturiana', entre altres coses, de l’alcalde de Villaviciosa (Astúries), Alejandro Vega; i una pintura de l’ajuntament madrileny de Chinchón.

Letizia va ser obsequiada amb una figura de la Dama d’Elx per part de l’estand d’Elx a Fitur i dos jocs d'arracades i dos passadors per l’alcalde de Còrdova, José María Bellido; i la reina Sofia amb una medalla commemorativa i un mocador de seda per l’alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre, i la figura 'La Fragatina' per l’alcalde de Fraga, llavors Santiago Burgos.