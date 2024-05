L'abril del 2024, el més càlid a nivell global des que hi ha registres

detail.info.publicated europa press

Abril del 2024 ha estat el més càlid a nivell mundial que qualsevol abril anterior al registre de dades, segons l'últim butlletí mensual del Servei de Canvi Climàtic Copernicus (C3S).

El mes passat es va registrar una temperatura mitjana de l'aire a la superfície de 15,03 °C, 0,67 °C per sobre de la mitjana d'abril de 1991-2020 i 0,14 °C per sobre del màxim anterior establert a l'abril de 2016.

Aquest és l'onzè mes consecutiu més càlid segons el registre de dades ERA5 per al mes de l'any respectiu. Tot i que és inusual, el 2015/2016 es va produir una ratxa similar de rècords mensuals de temperatura global, precisa Copernicus en un comunicat.

1.58 graus per sobre de nivells preindustrials

El mes va ser 1,58°C més càlid que una estimació de la mitjana d'abril per a 1850-1900, el període de referència preindustrial designat.

La temperatura mitjana mundial dels darrers 12 mesos (maig de 2023-abril de 2024) és la més alta registrada, 0,73°C per sobre de la mitjana de 1991-2020 i 1,61°C per sobre de la mitjana preindustrial de 1850 -1900.

La temperatura mitjana europea l'abril del 2024 va ser 1,49°C superior a la mitjana d'abril del 1991-2020, fet que converteix aquest mes en el segon abril més càlid registrat al continent.

Les temperatures es van situar més per sobre de la mitjana a les regions d'Europa de l'Est. Fennoscandia i Islàndia van experimentar temperatures inferiors a la mitjana. La temperatura mitjana, però, amaga el contrast entre les temperatures més càlides i més fredes experimentades a principis i finals d'abril a Europa occidental.

Fora d'Europa, les temperatures van estar més per sobre de la mitjana al nord i nord-est d'Amèrica del Nord, Groenlàndia, l'est d'Àsia, el nord-oest de l'Orient Mitjà, parts d'Amèrica del Sud i la major part d'Àfrica.

El Niño al Pacífic equatorial oriental va continuar afeblint-se fins a assolir condicions neutres, però les temperatures de l'aire marí en general es van mantenir en un nivell inusualment alt.

La temperatura global de la superfície del mar mitjana per a l'abril de 2024 entre 60°S i 60°N va ser de 21,04°C, el valor més alt registrat per al mes, lleugerament per sota dels 21,07°C registrats a març del 2024.

Aquest és el tretzè mes consecutiu en què la TSM ha estat la més càlida al registre de dades ERA5 per al mes de l'any respectiu.

Segons Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S), "El Niño va arribar al punt màxim a principis d'any i les temperatures de la superfície del mar al Pacífic tropical oriental ara estan tornant a condicions neutrals. No obstant això, encara que les variacions de temperatura associades "Amb cicles naturals com El Niño que van i vénen, l'energia extra atrapada a l'oceà i l'atmosfera per les creixents concentracions de gasos amb efecte d'hivernacle seguirà fent pujar la temperatura global cap a nous rècords".