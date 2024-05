Les tendències gastronòmiques, a debat a Lleida

Una trentena d’empresaris de Lleida han tingut oportunitat de conèixer les tendències del sector de la gastronomia de la mà d’AgroBank i del Basque Culinary Center (BCC). La línia de negoci de CaixaBank va escollir ahir Lleida per celebrar la jornada GastroXperience, a la qual van assistir cellers i firmes agroalimentàries. Durant la trobada, professionals de referència en investigació van aportar la seua visió sobre el rumb que emprendrà la gastronomia. La GastroXperience també va facilitar un punt de networking per localitzar sinergies entre els diferents assistents i avançar en el desenvolupament de noves idees de negoci. L’amfitrió de l’esdeveniment va ser el xef del restaurant La Boscana de Bellvís, Joel Castanyé, qui va protagonitzar una entrevista i va oferir una degustació dels seus productes a tots els assistents. També hi van participar el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria Gonzàlez; la coordinadora del Màster en Innovació i Gestió de Restaurants del Basque Culinary Center, Adela Balderas, i el professor Luis Arrufat, que va oferir un showcooking amb productes locals.