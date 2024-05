Les víctimes d'abusos a l'Església volen una reparació

Víctimes d’abusos sexuals a l’Església a Catalunya van exigir ahir un pla català de reparació, ja que aquest tipus de delictes “deixen seqüeles per a tota la vida”. Així ho va reclamar Miguel Hurtado, el primer denunciant dels casos d’abusos de l’Abadia de Montserrat, durant una concentració davant del Parlament de Catalunya, acompanyat d’altres víctimes dels jesuïtes. Hurtado va detallar que el Parlament va crear una comissió d’investigació sobre pederàstia a l’Església, però que s’ha dissolt de forma anticipada per la convocatòria d’eleccions el 12 de maig. “Això vol dir que no hi ha un pla català de reparació per a les víctimes, no hi ha conclusions, no hi ha mesures”, va lamentar.

D’altra banda, la Conferència Episcopal està esperant mantenir una trobada amb el Govern central per conèixer amb més detall el seu pla per indemnitzar les víctimes d’abusos en el si de l’Església, malgrat considerar l’esmentat pla “sagnant” perquè “trenca les regles de l’Estat de dret”, segons el president de l’entitat religiosa, Luis Argüello.En un altre ordre, la Generalitat va donar llum verda que l’ajuntament de la Seu d’Urgell cedeixi uns terrenys per construir un centre Barnahus per atendre nens i adolescents víctimes d’abusos sexuals. És una finca situada a l’Horta de la Valira i el Govern invertirà 1,4 milions d’euros perquè estigui operatiu durant el 2026.