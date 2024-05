El planeta registra l'abril més càlid des que es recullen dades, amb onze mesos seguits de rècord

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El darrer mes d'abril va ser el més càlid a nivell global des que es recullen dades. Així ho indiquen les últimes informacions publicades aquest dimecres pel programa europeu Copernicus, les quals apunten que la temperatura mitjana del planeta durant l'abril es va situar en els 15,03 graus centígrads. La xifra és 0,67 graus superior a la mitjana registrada durant els mesos d'abril entre el període 1991-2020 i se situa 0,14 graus per sobre de la mitjana de l'abril de 2016, el mes que fins ara ostentava el rècord. D'aquesta manera, la Terra suma un nou mes batent tots els registres i ja encadena onze mesos consecutius assolint temperatures mitjanes mai vistes en els respectius mesos anteriors. Tot i que Copernicus recorda que entre els anys 2015 i 2016 es va encadenar una ratxa similar a l'actual, alerta que tendències com aquesta són "inusuals".

De fet, la temperatura durant aquest mes d'abril es va situar gairebé 1,6 graus per sobre de la mitjana corresponent als mesos d'abril entre els anys 1850 i 1900, el període preindustrial de referència. Dades com aquesta comprometen el compliment de l'Acord de París, que limita en 2 graus centígrads l'increment global de la temperatura i demana més esforços per reduir aquest augment en màxim 1,5 graus.

En la mateixa línia, la temperatura mitjana al planeta durant els últims dotze mesos -entre maig del 2023 i abril del 2024- ha sigut la més alta des que es tenen registres, situant-se 0,73 graus per sobre del mateix període entre els anys 1991 i 2020 i 1,61 graus més respecte als nivells preindustrials. En el cas concret d'Europa, aquest darrer mes va ser el segon abril més càlid d'ençà que es recullen dades.

Sequera malgrat les pluges

Malgrat les precipitacions de les últimes setmanes, el programa Copernicus assenyala que la major part del sud d'Europa –inclosa Catalunya– va presentar una situació "més seca que la mitjana" durant el mes d'abril. Per contra, la situació al nord i el centre del Vell Continent -amb l'excepció d'Islàndia- va ser "predominantment més humida".

Rècord de temperatura al mar

A banda dels registres a l'atmosfera, la temperatura mitjana en la superfície del mar aquest abril també ha sigut la més alta en comparació amb la resta de mesos d'abril des que es tenen registres. Segons Copernicus, la temperatura al mar es va situar en els 21,04 graus centígrads, lleugerament per sota els 21,07 graus del març.

Al mateix temps, aquest és el tretzè mes consecutiu en què al mar s'assoleixen temperatures mitjanes per sobre dels respectius mesos anteriors. Si bé l'observatori apunta que les temperatures al mar tornaran a condicions "més neutrals" a mesura que desaparegui el fenomen d'El Niño, també alerta que la situació continua sent delicada. "Cicles com El Niño venen i van, però l'energia extra atrapada en l'oceà i l'atmosfera per l'augment de les concentracions de gasos d'efectes hivernacle continuarà empenyent la temperatura global a nous rècords", adverteix el director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, Carlos Buontempo.