Shakira, a un pas de concloure els seus comptes pendents amb la justícia per frau fiscal

L’artista colombiana Shakira està a un pas de concloure els seus comptes pendents amb la justícia, després que la Fiscalia i les acusacions hagin demanat arxivar la seua segona causa oberta per frau fiscal, encara que la remeten a la via administrativa perquè saldi els deutes amb Hisenda.

Segons han informat fonts jurídiques, la Fiscalia i les acusacions particulars exercides per l’Agència Tributària i per la Generalitat han donat suport a la petició de la defensa que s’arxivi la causa que la cantant té oberta per defraudar 6,6 milions d’euros a Hisenda el 2018, amb la qual cosa el jutjat no tindrà cap altra opció que tancar el cas.

La defensa de Shakira, exercida pel bufet Molins Abogados de Barcelona, va demanar fa tres mesos al jutjat d’instrucció número dos d’Esplugues de Llobregat l’arxivament de la causa per frau fiscal oberta contra la cantant, que l’agost de l’any passat ja va dipositar davant de l’Audiència de Barcelona els 6,6 milions que li reclamaven Hisenda.

La Fiscalia s’ha pronunciat a favor de l’arxivament, però ha remès la cantant a la via administrativa perquè es posi al dia amb Hisenda, de manera que la defensa destinarà la suma inicialment dipositada al jutjat a pagar el deute que li reclama l’Agència Tributària.

Han recolzat també la petició d’arxivament les altres dos acusacions particulars personades: l’Advocacia de l’Estat -en nom de l’Agència Tributària- i la Generalitat, segons fonts jurídiques.

"Ens congratulem que la Fiscalia, per fi, s’hagi adherit a la nostra petició d’arxivament", ha apuntat el bufet Molins en un escarit comunicat remès als mitjans.

Va ser precisament la Fiscalia de Delictes Econòmics la que va presentar la segona querella per frau fiscal contra la cantant, però ara, després de mesos d’investigació, ha conclòs que no hi ha indicis suficients que cometés els dos delictes contra la Hisenda pública que se li atribueixen.

La Fiscalia de Barcelona va presentar aquesta segona querella contra Shakira, en la qual l’acusava d’utilitzar un entramat societari per eludir el pagament d’impostos en les declaracions de l’IRPF i d’impost de patrimoni de 2018, quan l’artista esperava asseure’s al banc dels acusats arran de la seua primera causa oberta per frau fiscal.

En aquest judici, el mes de novembre passat, la cantant colombiana va acceptar el pagament d’una multa de 7,8 milions d’euros, en un pacte amb la Fiscalia i l’Agència Tributària que li va evitar l’ingrés a la presó, després d’assumir que va defraudar 14,5 milions d’euros entre els anys 2012 i 2014.

En paral·lel a aquests fronts penals, Shakira està pendent que l’Audiència Nacional resolgui un litigi que manté amb l’Agència Tributària per l’exercici tributari de 2011, en el qual es dirimeix si la cantant va residir aquell any a Espanya per sobre dels 183 dies anuals que, d’acord amb la llei, converteixen un contribuent en resident fiscal al país.

Aquest assumpte, no obstant, romandrà en la via contenciós-administrativa, en la que la defensa de l’artista confia poder demostrar que no va residir a Espanya temps suficient per estar obligada a tributar, sense que pugui convertir-se en un procés penal.

La querella l’arxivament de la qual demana ara la Fiscalia afirma que la cantant va defraudar a l’Agència Tributària 5,3 milions de l’IRPF, corresponents als ingressos que va percebre per la seua gira de 2018 "El Dorado" i per la cessió dels seus drets intel·lectuals, i uns altres 773.600 euros en l’impost de patrimoni pels 12 milions que té en immobles i actius financers.