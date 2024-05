El verí modificat d’un gripau podria ser una opció terapèutica contra la depressió

detail.info.publicated efe

El verí del gripau del Desert de Sonora conté un psicodèlic que, convenientment modificat, podria ser una opció terapèutica eficaç contra la depressió i l’ansietat, segons un estudi realitzat en ratolins i que publica Nature.

La investigació encapçalada pel Hospital Monte Sinai de Nova York se centra en el mecanisme pel qual l’al·lucinogen 5-MeO-DMT, present en el verí del gripau del Desert de Sonora (Incilius alvarius) i que s’associa a intenses experiències psicodèliques, interactua amb un receptor de serotonina anomenat 5-HT1A.

Investigacions científiques recents han demostrat el potencial dels psicodèlics, que es creu que actuen a través d’una interacció amb els receptors de serotonina, per tractar trastorns com la depressió i l’ansietat.

Fins ara, la major part de la investigació s’ha centrat en un receptor de serotonina anomenat 5-HT2A i s’han dedicat menys esforços a investigar el paper del 5-HT1A en els efectes d’aquests compostos.

Activitat antidepressiva, però sense els efectes al·lucinògens

Un equip encapçalat per Daniel Wacker, del Hospital Monte Sinai, va desenvolupar una variant de l’al·lucinogen 5-MeO-DMT l’eficàcia del qual es va emprovar en ratolins.

Quan es va comparar amb el LSD i els agonistes 5-HT1A d’ús clínic, es va observar que el compost produïa una activitat antidepressiva similar, però sense els efectes al·lucinògens del compost inalterat, resumeix Nature.

Aquestes troballes aclareixen les formes en què aquest tipus de psicodèlic pot modular els receptors del cervell dels mamífers i suggereixen una possible via per al desenvolupament de medicaments contra trastorns neuropsiquiàtrics, encara que es necessiten més investigacions per avaluar si els resultats podrien traslladar-se els éssers humans.

Psicodèlics com el LSD i la psilocibina han entrat en assajos clínics "amb resultats inicials prometedors, tot i que encara no entenem com s’involucren en diferents dianes moleculars al cervell per desencadenar els seus efectes terapèutics", va explicar Audrey Warren, de la Muntanya Sianí i una de les signants de l’estudi.

Aquesta investigació destaca per primera vegada com els receptors de serotonina, com el 5-HT1A, probablement modulen els efectes subjectius de l’experiència psicodèlica i també exerceixen un paper potencialment fonamental en el seu resultat terapèutic observat clínicament.

Warren va estimar que aquest estudi "permetrà comprendre millor la complexa farmacologia dels psicodèlics, en la qual intervenen molts tipus de receptors."

Un altre objectiu a curt termini per als científics és investigar l’impacte de la 5-MeO-DMT en models preclínics de depressió, ja que ateses les restriccions d’investigació entorn de les drogues psicodèliques, els estudis amb un derivat de la 5-MeO-DMT s’han limitat a models animals.

La investigació ha demostrat, va afegir la científica, que els psicodèlics tenen efectes fisiològics complexos que inclouen molts tipus de receptors diferents i basant-se en aquesta troballa pretenen desenvolupar teràpies millorades per a una sèrie de trastorns mentals.