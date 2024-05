Descobreixen que un additiu de les vacunes promou immunitat davant el càncer

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un equip d’investigadors del Trinity College de Dublín ha descobert una substància en un additiu de les vacunes que promou una potent immunitat davant el càncer, i que ha provat amb èxit en experiments amb animals. Es tracta d’una substància denominada C100 i derivada de la quitina, un carbohidrat present a la paret cel·lular de fongs o a l’esquelet de crancs i altres insectes, que pot utilitzar-se com a additiu de les vacunes. Aquests additius (o ajudants) s’agreguen habitualment a les vacunes per millorar la resposta immunitària de qui les rep.

En la troballa, descrita aquest dijous a la revista Cell Reports Medicine, els investigadors expliquen com el C100, derivat de la quitina, és altament eficaç per estimular una molècula clau per senyalitzar a les cèl·lules immunitàries on és el tumor perquè puguin actuar davant ell. "Les vacunes són una forma d’immunoteràpia contra el càncer l’objectiu de la qual és convertir el propi tumor en una vacuna", assenyala un dels autors, Ed Lavelle, investigador del Trinity College de Dublín en un comunicat d’aquesta universitat. "Perquè la vacuna funcioni bé, és necessari utilitzar un adjuvant o reforç que ajudi a posar en marxa la immunitat antitumoral i hem vist que el C100 és molt potent en aquest sentit", agrega. El seu estudi detalla com actua el C100 activant una branca de senyalització del tumor específica sense provocar respostes inflamatòries nocives que podrien interferir amb la teràpia d’immunitat, impedint el seu èxit.

A més, l’equip ha descobert que la injecció de C100 produeix efectes positius addicionals, ja que han vist que accelera la resposta immunitària. "Creiem que, combinat amb altres immunoteràpies contra el càncer, el C100 milloraria les taxes de resposta a les teràpies immunològiques contra el càncer", afirma una altra de les autores, Joanna Turley. "La immunoteràpia per vacunació té grans avantatges davant el càncer, però requereix adjuvants potents i específics que puguin induir una immunitat antitumoral protectora. La nostra investigació indica que el C100 té un potencial enorme en aquest escenari", conclou Lavelle.