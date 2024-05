La feminitat a l'edat mitjana, a debat

La seu del consell comarcal de la Noguera acull des d’ahir la 27 edició de la Càtedra d’Estudis Medievals Comtat d’Urgell, que aquest any posa el focus en els espais de la feminitat a l’edat mitjana i la perspectiva de gènere en aquest període històric. L’acte d’obertura va comptar amb la participació del president del consell comarcal, Miquel Plensa; l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González; la directora de l’Arxiu Comarcal de la Noguera, Maite Pedrol; i el catedràtic d’Història Medieval de la UdL, Flocel Sabaté. Aquest últim va assegurar que, “partint de la situació a l’edat mitjana, volem fer una reflexió de les problemàtiques actuals entorn de la relació de gènere. És una temàtica molt actual i pertinent”. Sabaté també va posar en relleu que professors especialitzats en aquesta època procedents de Lleida, Barcelona, Granada, Saragossa, i també d’universitats de París, Lisboa i Bolonya, entre d’altres, participen com a ponents durant els tres dies de la Càtedra. A més de les conferències i debats, avui està prevista una visita de treball als monestirs Santjoanista d’Alguaire i de Santa Maria de les Franqueses, així com al convent de Santa Clara de Balaguer. També avui a les 18.30 hores està programat un concert de Krregades de Romanços al claustre del consell comarcal, on hi haurà degustacions de vi del Castell del Remei. En total, cinquanta persones s’han inscrit aquest any a la Càtedra.

Sobre el programa, Maite Pedrol va destacar l’interès que pot suscitar una taula redona (avui, a les 16.00 hores), en la qual “es debatran temes d’actualitat des de la perspectiva de gènere”.