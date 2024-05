Sanitat estudia oferir crema solar gratuïta en "determinats" llocs públics

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Sanitat està estudiant la possibilitat d’oferir crema solar de forma gratuïta a través de dispensadors en "determinats llocs públics" i en "determinades circumstàncies" perquè "una cosa que prevé de les malalties és tan producte farmacèutic com qualsevol altre", segons ha confirmat la mateixa ministra de sanitat, Mónica García, aquest dijous en declaracions als mitjans de comunicació després del 'Gran Fòrum de Salut’ de 'El Economista'.

"Nosaltres creiem que les cremes solars són un producte de protecció de la salut. Sempre hem parlat de la incidència dels melanomes i de la importància que té no només la seua aplicabilitat sinó el seu accés. Estem treballant en la possibilitat que aquest accés sigui gratuït en determinades circumstàncies perquè, torno a insistir, una cosa que prevé de les malalties és tan producte farmacèutic com qualsevol altre", ha declarat la ministra.

No obstant, ha assegurat que aquesta mesura no estarà aprovada per a aquest estiu perquè "les coses ministerials van a poc a poc, sobretot quan són determinats increments de la quantitat de serveis, etc.

Aquesta mesura, que avançava aquest dijous 'La Razón', ja s’ha dut a terme en alguns països europeus com els Països Baixos, que va començar el mes de juny de 2023 una campanya per oferir als seus ciutadans cremes solar de forma gratuïta a través de dispensadors situats en llocs públics a fi de reduir els alts nivells de càncer de pell del país. Entre els llocs públics que Països Baixos ha inclòs es troben: les escoles, els parcs, les instal·lacions esportives i els festivals.

"Crec que hem de virar el nostre sistema sanitari i el nostre sistema de salut cap a mesures de prevenció i també cap aquells pacients que requereixen alguns productes, com poden ser les cremes solars, per a la cura de la seua pròpia salut. Aquí hi ha determinades desigualtats perquè estem finançant fàrmacs i, tanmateix, no estem finançant aquells pacients que no tenen accés o que tenen una necessitat extraordinària per la seua patologia d’alguns productes, com poden ser les cremes solars", ha apuntat García.

Així, la ministra ha conclòs "animant la gent" que aquest estiu "es posi crema solar", i els la posi als seus fills perquè "és una mesura de prevenció, una mesura de protecció de la salut."