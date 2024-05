Taller de l'IRBLleida per a petits ingressats a l'Arnau de Vilanova - IRBLLEIDA

L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida va organitzar per primera vegada un taller per informar sobre ciència i investigació els nens ingressats a l’aula hospitalària de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida amb motiu del Dia del Nen Hospitalitzat, que es commemora cada 13 de maig. En l’activitat Petits herois i heroïnes, grans científics i científiques, els joves van tenir l’oportunitat de conèixer com es treballa en un laboratori.