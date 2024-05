Israel es classifica amb polèmica per a la final d’Eurovisió juntament amb la favorita Suïssa

detail.info.publicated efe

El colorit habitual d’Eurovisió es va veure envaït aquest dijous per un huracà de tons grisos i polítics, el de la controvertida participació d’Israel en la segona semifinal d’aquesta edició, en la qual, malgrat haver estat xiulada per part del públic, va aconseguir classificar-se.

El seu representant, Eden Golan, tornarà a cantar així el seu tema 'Hurricane' dissabte vinent a la gran final al costat d’altres artistes que també van aconseguir plaça en aquesta fase, sobretot dos dels grans favorits a la victòria, el suís Nemo amb la cançó 'The Code' i el neerlandès Joost Klein amb 'Europapa'.

Així mateix, també van passar l’eliminatòria celebrada al Malmö Arena els candidats de Letònia, Àustria, Noruega, Grècia, Estònia, Geòrgia i Armènia. No van córrer la mateixa sort els representants de Bèlgica, que partien fa uns mesos com a artistes destacats, ni la República Txeca, Dinamarca, Malta, Albània i San Marino, que participava amb la banda espanyola Megara.

La classificació d’Israel no va estar exempta de polèmica. Durant la interpretació del seu tema, Eden Golan va notar el suport de molts paisans, però també esbroncades d’una altra part del públic en repulsa per l’ofensiva militar que el seu país duu a terme en Gaza des de fa mesos, amb més de 34.900 civils palestins morts, gairebé la meitat d’ells nens.

Els ecos del conflicte a l’Orient Mitjà han anat més alla, amb el missatge "pau" que ha pogut veure’s escrit al braç del belga Mustii quan s’ha tret la jaqueta. "Condemnem les violacions contra els drets humans i la llibertat d’expressió per part d’Israel", es va poder llegir a més a l’inici de l’emissió de la televisió del seu país VRT.

En coincidència amb la participació d’aquest país en aquesta semifinal, milers de persones s'han manifestat també aquest dijous pels carrers de Malmö convocades per la plataforma Paren a Israel, per la pau i per una Palestina lliure, que agrupa més de 60 organitzacions, i es van corejar consignes demanant la seua expulsió del festival.

La gala va arrancar amb el seu aparent to habitual amb l’actuació per Malta de Sarah Bonnici amb 'Loop', una proposta a la més pura escola de Chanel. Més original per a Eurovisió va ser l’actuació de la grega Marina Zatti en combinar elements folklòrics amb elements visuals i musicals contemporanis en un llarg pla seqüència inicial.

Igualment aclaparador va ser la dinàmica actuació de Suïssa, en la qual el seu representant va alternar cant líric, pop i versos rapejats pujat sobre una plataforma giratòria per proclamar el seu dret a una identitat lliure de gèneres definits.

Aiko, per la República Txeca, va inculcar una mica d’esperit 'riot grrrl' a la vetllada, mentre que l’austríaca Luna va propiciar un viatge al techno dels noranta i la danesa Saba va crear una bonica i catàrtica posada en escena amb la sorra com a element central.

El duo armeniofrancès Ladaniva va recordar per què el folklore era i és fonamental en qualsevol gresca col·lectiva i Megara va infondre esperança als més petits per trobar la seua pròpia veu i a algú amb qui compartir-la.

Encara hi va haver temps perquè la georgiana Nutsa Buzaladze apagués (o encengués) focs, per al llarg i esquinçat crescendo vocal del belga, per a l’enèsim càntic de rerefons viking de Noruega i per a la boja barrabassada dels Països Baixos, amb la seua estètica de 'cartoon' i la seua 'rave' electrònica.

A aquesta dosi necessària d’humor es va unir la de l'actuació que l’equip de la televisió sueca va organitzar per demanar perdó per les seues set victòries en la història d’Eurovisió, també al segon classificat de 2023, Käärijä, que va tornar per cantar el seu 'Cha Cha Cha'.

Encara que fos de concurs, com a novetat els països del 'Big Five' van interpretar les seues cançons en directe en les semifinals. En aquesta ho va fer Espanya, amb el duo Nebulossa i el seu famós 'Zorra' i, després d’una millora excel·lent respecte als assajos, Mery Bas va unir la seua veu contra els estigmes masclistes a bona part del Malmö Arena, que va corejar amb orgull i a crits ser "más zorra todavía".

També van cantar la guanyadora de l’última edició de San Remo i candidata per Itàlia, Angelina Mango, i el francès Slimane, que es van ratificar amb aquestes actuacions com dos aspirants seriosos a la victòria, especialment el gal, vibrant en la seua interpretació de 'Mon Amour' i amb un fragment "a capella" que serà història d’Eurovisió.