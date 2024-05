L'actor i artista Fèlix Pons estrena 'Omphalos' al Mas Blanch i Jové

L’actor i artista plàstic barceloní Fèlix Pons estrenarà demà dissabte al celler Mas Blanch i Jové de la Pobla de Cérvoles l’exposició Omphalos, en una experiència multisensorial que comenzarà a les 12.00 h amb una performance en viu al costat del guitarrista Jordi Busquets, abans de la inauguració en si de la mostra, a les 13.00 h. Amb Omphalos, un concepte de l’antiga Grècia que es referia al centre del món, Pons revisa la idea de centre connectant ancestralitat i contemporaneïtat després d’una residència artística a la Serra de Tramuntana mallorquina.

L’artista, nascut a Barcelona el 1972 i amb arrels familiars a Mallorca, és un rostre conegut de la televisió catalana, amb papers en populars telesèries com El cor de la ciutat, Ventdelplà, La Riera i Com si fos ahir. Com a artista visual, compta amb el grau d’Escultura per l’Escola Massana i aborda a les seues obres temes com el cos, l’arqueologia, la naturalesa i els processos culturals que configuren la idea d’identitat. L’exposició inclourà una degustació de vins i olis del Mas Blanch i Jové. Entrada: 10 euros, anticipada 8 euros a www.masblanchijove.com.