El Manifest del Gran Urgell demana la dimissió dels directius del canal d'Urgell

La Plataforma Manifest del Gran Urgell ha demanat la dimissió dels directius de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell per la seva "ineptitud" en la gestió de la campanya de l'any passat i la d'enguany, i l'"actitud desafiant i gens dialogant" amb els pagesos que han presentat reclamacions per no haver pogut regar el 2023. La plataforma ja va criticar fa una setmana que la Casa Canal els vol fer pagar una taxa d'entre 30 i 60 euros per tramitar les reclamacions patrimonials que van presentar desenes d'afectats pel tancament de la infraestructura hidràulica l'any passat. En un comunicat, defensen que és un cobrament "il·legal" que només respon a l'objectiu de "dissuadir" els afectats perquè es facin enrere en les reclamacions.

El Manifest Gran Urgell critica "amb tota la contundència" l'actitud dels dirigents i directius de la Casa Canal ja que considera que amb el pagament de la taxa volen "espantar" els regants que han presentat les reclamacions.

"Després de privar-nos la campanya passada del nostre dret a reg, després de no treballar per assolir unes ajudes justes, ara primer es neguen a recollir les nostres queixes i per tant ens volen negar el dret que tots tenim a reclamar, i també ens volen desgastar amb mesures del tot barroeres i poc dignes de responsables i dirigents d'una entitat com la que representen", afirmen a l'escrit.

De moment, demanen als regants que paguin la taxa que el canal demana per tirar endavant les reclamacions, i afegeixen que més endavant reclamaran que els hi retornin l'import.