La millor ciutat espanyola per jubilar-se

Segons un estudi de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), Vigo ha estat designada com la millor ciutat d’Espanya per jubilar-se, superant llocs costaners com Benidorm, Màlaga o València. Què distingeix aquest municipi gallec segons l’informe?

L’OCU destaca l’eficient xarxa de transport, el sòlid sistema sanitari públic i la neteja dels carrers com a factors clau. A més, com la ciutat més gran de Galícia, Vigo ofereix una àmplia gamma d’opcions culturals, gastronòmiques i recreatives, així com accés a instal·lacions esportives i, per descomptat, platges. El seu litoral, compta amb fins 12 platges amb bandera blava, ideals per als jubilats.

El segon lloc l’ocupa Saragossa, amb característiques similars: una combinació equilibrada de tranquil·litat, lleure, cultura i esport. Bilbao, la ciutat més poblada del País Basc, se situa en tercer lloc, encara que el seu alt nivell de vida és un desafiament important.

Barcelona i Madrid, en canvi, ocupen els llocs 14 i 15 respectivament, a causa dels preus elevats, el trànsit i el transport públic.