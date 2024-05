Mor un barranquista després de caure de 35 metres en un ràpel al Pirineu d’Osca

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un veí de Sant Sebastià de 47 anys ha mort a conseqüència de les ferides sofertes després d’una caiguda des de 35 metres d’altura mentre realitzava un ràpel amb el seu grup al barranc de Sía, en el terme municipal pirinenc de Yésero, a Osca.

Segons informa la Guàrdia Civil, la veu d’alerta es va donar aquest dijous, a les 17:24 hores, quan un membre del grup va informar que un dels seus companys havia caigut en un ràpel i havia quedat inconscient sobre les pedres.

Els agents del grup de muntanya desplaçats a la zona van localitzar el barranquista i van comprovar que presentava signes incompatibles amb la vida. El cadàver va ser evacuat en helicòpter fins una zona on esperaven els serveis funeraris per procedir al seu trasllat a l’Institut de Medicina Legal d’Aragó (IMLA) a Osca per practicar-li l’autòpsia.