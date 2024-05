Mor el vedell nascut dimarts amb dos caps en una explotació de Zamora

detail.info.publicated efe

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El vedell de dos caps nascut dimarts passat a la tarda en una explotació ramadera de la comarca de Zamora de Sayago ha mort aquest divendres.

Aquest estrany exemplar conseqüència d’una malformació no ha superat les 72 hores de vida, segons ha informat a EFE el ramader propietari de l’explotació, Miguel Fuentes Garrote.

L’animal, que havia nascut de part natural, va arribar a aixecar-se i a ser alletat per la mare, però poc després es va desplomar i ja no va tornar posar-se dempeus.

Al matí següent, el ramader va aconseguir separar-lo de la mare i va començar a alimentar-lo amb biberons en una zona tancada de l’explotació, però a partir de dijous la cria bicèfala va començar a donar símptomes de debilitat.

La situació de l’insòlit exemplar va continuar empitjorant i han estat passades les dos de la tarda d’aquest divendres quan el ramader ha constatat que havia mort.

Es tractava d’un exemplar de mare d’encreuament de raça Blonda amb Limusina que va quedar prenyada l’agost després de la muntada natural per un toro Limusín de la mateixa explotació, ha explicat a EFE el ramader.

"En els gairebé 48 anys que porto de ramader mai vaig havia vist res així, algun vedell sense cul sí, però com a això res", ha declarat aquest vaquer de 64 anys de Piñuel, una pedania de 63 habitants de la comarca de Zamora de Sayago.

Del centenar de femelles reproductores de l’explotació, la que ha parit el vedell amb dos caps és una vaca que ha tingut "uns quinze parts i sempre ha criat a tots els vedells, no se li n’ha mort cap", ha relatat orgullós.

Des de dijous a la tarda el ramader va observar que el vedell ja no empassava bé i de vegades el que llepava per una boca el llançava per l’altra.

L’amo de l’explotació ha mostrat la seua predisposició a donar l’exemplar a la ciència perquè sigui estudiat si l'hi demanen abans que se l’emporti el camió de retirada de cadàvers en les explotacions.