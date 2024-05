Reivindicació de la ràdio local

“Els mitjans de comunicació locals tenim un paper fonamental, qui millor pot explicar el que passa a la nostra comunitat? Alhora combatem les fake news.” Així ho va afirmar ahir la periodista Gemma Peris en el pregó inaugural de la Festa Major de Maig de Tàrrega, que s’allargarà fins dimarts amb mig centenar de propostes. Peris, directora de Ràdio Tàrrega i presidenta de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya, va pronunciar un entranyable i emotiu discurs en el qual va oferir un viatge sonor pels 70 anys de l’emissora local –que compleix aquest 2024– amb l’ajuda d’algunes de les moltes emblemàtiques veus que han passat per Ràdio Tàrrega al llarg de la seua llarga trajectòria.

Peris va posar de relleu “la responsabilitat de ser una emissora pública i la vocació de servei públic”, alhora que va reconèixer que “la manera de consumir la ràdio ha canviat a una velocitat vertiginosa amb la revolució digital a què ens hem anat adaptant”. No obstant, va assegurar que l’essència s’ha mantingut intacta: “Informar, formar i entretenir”, i simultàniament “generem un sentiment de pertinença a la comunitat”. Va defensar que “en un món globalitzat els mitjans locals creem ponts que uneixen els veïns i fomenten les relacions”.Per la seua part, l’alcaldessa de la ciutat, Alba Pijuan, va recordar que Ràdio Tàrrega és una de les emissores locals més antigues de Catalunya. Pijuan va definir Peris com “una dona valenta, entusiasta, transformadora i positiva” que està al capdavant de Ràdio Tàrrega des de fa setze anys.La festa major continuarà avui, a les 18.00 hores, amb l’Eixideta a càrrec dels grups infantils de cultura popular, i a les 23.00 hores hi haurà concert amb Mushkaa, cap del cartell musical de les festes. Per culminar la nit serà el torn de la Chicken House Party amb els DJ Anna Gisbert i Genkie.