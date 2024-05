Els més petits protagonitzen les festes a Tàrrega

Els més petits van ser ahir els protagonistes de la Festa Major de Maig a Tàrrega amb l’Eixideta, la cercavila dels grups infantils de cultura popular, que va reunir més de 250 participants. Entre les novetats d’aquest any, val a destacar el debut dels nous Diables Targalots juntament amb el seu Ball Parlat. Així mateix, el recorregut va començar per primera vegada a la plaça Sant Antoni amb una traca. La cercavila va acabar a la plaça Major, on els més petits van oferir la seua versió de l’Eixida, la dansa típica de Tàrrega, entre altres balls tradicionals.

Una altra novetat va ser que el ball dels Nans va comptar per primera vegada amb música de violins i instruments de corda de la mà de Xavier Reyes i altres professors i alumnes de l’Escola Municipal de Música, que també va debutar en l’Eixideta. Al migdia va tenir lloc la Sirollada amb els Diables de BAT, des del campanar de l’església de Santa Maria de l’Alba, seguida d’un vermut i un dinar popular a la plaça de les Nacions organitzada per segon any per l’Associació Alba. A la nit, el concert de Mushkaa va omplir la plaça de les Nacions amb la presentació del seu disc SexySensible. A continuació va tenir lloc la Chicken House Party.Avui Tàrrega viurà la Nit del Tararot, el CorreTossino i un correfoc, mentre que els protagonistes de l’apartat musical seran La Ludwing Band, Sexenni i Ketekalles. Així mateix, a la tarda obrirà portes una nova edició de la Firacóc, que per primera vegada oferirà cocs aptes per a celíacs.