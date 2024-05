Mor la infermera de Tàrrega Maria Moreu

detail.info.publicated Redacció l

L’ajuntament de Tàrrega va expressar ahir “el nostre més sentit condol” per la mort de la infermera targarina Maria Moreu Súria, ahir als 97 anys. “tota una vida dedicada a cura de les persones. Recentment li dediquem un dels llibres de la col·lecció On són les dones targarines?”, va publicar l’ajuntament a X. “Va ser una infermera molt present en la vida de molts targarins, una dona pionera en la seua època,” va afirmar l’alcaldessa de la capital de l’Urgell, Alba Pijuan. Filla de Francesc Moreu, alcalde de Tàrrega durant la República, Moreu va patir la repressió i va haver de fugir amb la seua família a Barcelona. Va estudiar Infermeria i va tornar a Tàrrega, Maria Moreu Súria, tercera per l’esquerra, va rebre un homenatge a Tàrrega, on va exercir tota la seua carrera.