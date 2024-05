Pluja de confeti i espurnes

La cultura popular va brillar ahir amb tota la seua esplendor el dia gran de la Festa Major de Lleida. L’Ofici Solemne en honor a Sant Anastasi, a la Catedral Nova, va inaugurar la jornada i ja entrada la tarda, una pluja de confeti va arrasar la rambla de Ferran amb motiu de la Batalla de Flors.

Un total de nou carrosses i cinc grups d’animació, escortades pels Gegants de Lleida, els capgrossos i Lo Marraco, van desfilar per l’emblemàtic passeig a ritme de la música. La companyia sabadellenca d’animació Tutatis es va estrenar en la Batalla i ho va fer amb una barreja de percussions i un espectacle d’acrobàcies amb xanques. “tot el que es faci als carrers em sembla fantàstic”, va explicar Miki Gelabert, director de Tutatis, que va afegir: “És en dies com avui quan pots veure a gairebé tot el món feliç”. Aquest any, la temàtica estavella de les carrosses va ser el medi ambient, però també n’hi va haver algunes d’inspirades en el circ o els videojocs.

El ‘correfoc’ infantil, a càrrec de la Colla Infantil dels Diables de Lleida, va acollir la participació dels Diables Kids de l’Espluga de FrancolíGerard Hoyas

El final de la Batalla es va encadenar amb l’inici del correfoc infantil i el públic, encara cobert de confeti, va emprendre el seu camí cap al carrer la Palma per presenciar una altra pluja, aquesta vegada, d’espurnes. La Colla Infantil de los Diables de Lleida va comptar amb la col·laboració dels Diables Kids de l’Espluga de Francolí com a grup convidat. Belinda, de 12 anys, i de la colla infantil de Lleida, va assegurar que sent “una emoció i una adrenalina enormes” quan participa en el correfoc.

Lleida Televisió va emetre un especial de la Batalla de Flors, en el qual va intervenir l’alcalde LarroAjuntament de Lleida

Arribada la nit, es va celebrar l’espectacle final a la plaça Sant Francesc a càrrec dels Diables de Lleida, els Dimonis dels Trons i l’amenització musical de La Devil’s Band. En total, estava prevista la crema d’uns 60 kg de pólvora entre ambdós correfocs. Més tard, es donava pas a tres concerts en els Camps Elisis per posar el fermall d’or a la jornada.