El capítol 3 de 'Tor', dedicat a Palanca

El tercer capítol de la sèrie 'Tor', que s'emet aquesta nit (22:15h) a 3.cat està dedicat a la figura de Palanca, la seva relació amb Sansa i els dos bàndols que els dos líders van mobilitzar.

En el capítol d'avui s'explica com els Sansa acusaven a Palanca d'haver perdut els drets perquè no vivien tot l'any al poble i als anys 40, quan es va obrir el camí d'Alins a Tor (abans només hi havia un corriol de muntanya estret i perillós), els Sansa ja van convèncer al poble que els Palanca no podien cobrar de la tala de fusta. A finals dels 70, el bàndol de Sansa va arrendar la muntanya per fer-hi una estació d'esquí. Jordi Riba, Palanca, va liderar durant molts anys l'oposició als Sansa i a tot el què signifiqués transformar la muntanya.

Quan Sansa va aparèixer mort, el primer que tothom va pensar és en Palanca, però aquells dies Palanca no hi era a Tor. Lázaro, el seu mosso, sí. Està Palanca darrere la mort de Sansa? És la pregunta que intentará respondre l'episodi d'avui.