Encunyen una nova moneda de cinc euros

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) ha confirmat que presentarà a Espanya una nova edició de les monedes de 5 euros dedicades a les capitals de província i ciutats autònomes com les que ja es van emetre entre 2010 i 2012.

El llançament de les noves monedes de 5 euros coincideix amb d’altres dos commemoratives que es posaran en circulació la setmana que ve: les monedes de 2 euros amb les que es commemora el 200 aniversari de la Policia Nacional i la Catedral, Alcàsser i Arxiu d’Índies de Sevilla.

Cada moneda pesa 13,5 grams i estan formades per 925 mil·lèsimes de plata. Quant a la mida, tenen un diàmetre de 33 mil·límetres i el detall més particular és que cada moneda mostra la imatge d’algun monument o dada característica de la província i/o comunitat autònoma de la que es tracti.

Encara caldrà esperar unes setmanes per poder aconseguir les noves monedes de 5 euros. Les de la tirada de 2012 encara es poden adquirir al web de la Casa de Moneda i Timbre, encara que no estan disponibles tots els dissenys. La FNTM les ven a través de la seua botiga a canvi de 36,30 euros. No obstant, al ser una edició limitada, moltes no se’n troben disponibles; tampoc la col·lecció completa que es venia per 1.887,60 euros i que incloïa una unitat de cada tipus de moneda fabricada.