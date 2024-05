Entre l’11 i el 27% dels adolescents a Espanya presenten riscos per desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Entre un 11 i un 27 per cent dels adolescents presenten conductes de risc per desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària (TCA), segons ha explicat la pediatra a la secció de Nutrició i Errors Innats del Metabolisme en el Complejo Hospitalario Universitario de les Canàries (Santa Cruz de Tenerife), la doctora Mercedes Murray, en el marc del XXX Congrés de la Societat Espanyola de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica (SEGHNP).

Segons ha concretat la doctora Murray durant la trobada, la prevalença d’aquesta afecció en nens petits "s’estima entre un 1 i un 5 per cent, si bé sembla estar infraestimada i anar en augment", mentre que en els TCA amb distorsió de la imatge corporal, més propis de l’adolescent, "la prevalença actual d’anorèxia i bulímia és del 0,19 i del 0,57 per cent, respectivament, i la dels TCA no especificats és superior al 3 per cent".

Referent a això, des de la SEGHNP han aclarit que aquestes xifres denoten la importància d’abordar els TCA "de forma precoç, especialment entre la població pediàtrica" ja que, tal com ha subratllat la doctora Murray, "poden afectar nens i nenes de totes les edats i condicions, tant als que estan sans, en principi, com a pacients amb diversos diagnòstics previs."

"La importància d’un abordatge precoç, individualitzat i multidisciplinari es basa en la complexitat d’aquests trastorns i la possibilitat de cronificació si no s’aborden adequadament, així com la important morbiditat i afectació de la qualitat de vida, tant del nen com dels seus cuidadors", ha afegit.

Abordatge de la desnutrició en pacients amb TCA

En aquest sentit, segons han explicat des de la SEGHNP, la desnutrició ha demostrat dificultar, i fins i tot impedir en els casos més greus, l’abordatge psicoterapèutic dels pacients. "S’ha demostrat que en estats de desnutrició hi ha una afectació a nivell cerebral en menor o més mesura que empitjora la capacitat de raonament i dificulta el procés terapèutic", ha detallat l’experta en Pediatria.

"Podríem dir d’una forma col·loquial que un cervell que no menja no pot pensar, el que converteix en imprescindible focalitzar-se en primer lloc en aconseguir una recuperació nutricional mínima que permeti l’abordatge de l’equip de salut mental", ha afegit.

Per això, ha assegurat que "tot pacient amb TCA ha de rebre una valoració nutricional acurada que inclogui anamnesi (antecedents, patró dietètic detallat, pèrdua ponderal, corba de creixement, símptomes associats), exploració física que inclogui antropometria i estudi de composició corporal si es disposa dels mitjans."

Així, partint dels resultats, es definirà el diagnòstic i s’estimarà la seua gravetat, "de manera que es puguin establir les necessitats terapèutiques i requeriments nutricionals", a més de "valorar en quin mitjà és més adequat el tractament i seguiment (ambulatori, hospitalització parcial o total)".

Rehabilitació nutricional individualitzada

Per al seu abordatge, la SEGHNP ha demandat la necessitat d’un pla de rehabilitació nutricional "individualitzat i adaptat a cada pacient i tipus de trastorn". En nens amb desnutrició, les necessitats calòriques, proteiques i de micronutrients són més grans als d’un subjecte sa.

"Per a ells, els suplements nutricionals poden ser de gran ajuda en el procés de recuperació, com un extra que faciliti o acceleri la renutrició, sempre que aquests no substitueixin a l’aliment natural, i alhora es treballi amb el pacient la importància de rebre una dieta variada, saludable i adequada", ha detallat la doctora.

Nova guia pràctica

Davant d’aquest context, i atesa la importància de l’abordatge de la desnutrició en aquests pacients, Nutricia ha presentat el manual 'Maneig nutricional dels trastorns de la conducta alimentària en pediatria', en el marc d’aquesta última edició del congrés de la SEGHNP, com a resposta a la demanda dels especialistes involucrats en el maneig d’aquests trastorns.

"El manual uneix els coneixements de professionals de diverses especialitats i unifica la revisió de la bibliografia més actualitzada. Tot això sintetitzat d’una manera senzilla, amb un enfocament molt pràctic que facilita la feina de tots els professionals, la qual cosa redundarà en un benefici per als pacients atesos," ha explicat la doctora Murray.

En paraules de l’experta, "serà especialment útil per a pediatres, dietistes, infermers, logopedes, terapeutes ocupacionals, etc. Pot ser també d’ajuda per a psiquiatres i psicòlegs de cara a entendre i manejar aspectes nutricionals".

En definitiva, "aquest manual sorgeix amb l’objectiu de posar de relleu la importància del tractament nutricional en l’abordatge dels pacients amb TCA. Com a companyia B Corp, Nutricia mostra el seu compromís amb pacients i professionals mitjançant la creació d’unes noves guies pràctiques, actualitzades i específiques que facilitin la presa de decisions dels experts en la seua pràctica clínica diària", ha conclòs el director metge de Nutricia, Gonzalo Zárate.