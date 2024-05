La UE endureix les normes de reducció de CO2 per a camions i autobusos

detail.info.publicated efe

La Unió Europea tindrà normes més estrictes per reduir les emissions de CO2 dels vehicles pesants com camions, autobusos i remolcs, una vegada el Consell de la UE ha adoptat avui formalment la modernització de la legislació.

Les noves normes, pactades entre el Consell (els Estats membres) i el Parlament Europeu i aprovades ja pel ple de l’Eurocambra obligaran que els camions i autobusos redueixin les seues emissions en un 90 % per a 2040 respecte a 2019, que els autobusos urbans assoleixin aquest llindar el 2030 i arribin a les zero emissions el 2035.

"Unes normes més estrictes sobre les emissions de CO2 en contribuiran a augmentar la proporció de vehicles d’emissió zero al parc de vehicles pesats a tota la UE, garantint al mateix temps que es preservin i millorin la innovació i la competitivitat del sector", va assenyalar el Consell en un comunicat.

Les noves normes mantenen l’objectiu actual per a 2025, fixat actualment en una reducció de les emissions del 15 % per als camions pesats de més de 16 tones, i accelera a partir de llavors.

El 2030 s’exigirà als camions mitjans, pesats de més de 7,5 tones, als autocars i a certs vehicles professionals, una reducció d’emissions del 45 %, el 2035 s’arribarà al 65 % i el 2040 al 90 %.

No obstant, l’acord preveu una clàusula segons la qual la Comissió Europea ha de revisar el reglament "en particular referent al compliment dels objectius fixats" i la metodologia de càlcul per als vehicles amb combustibles neutres en CO2.

A més, tindran exempcions els petits fabricants de vehicles utilitzats per a la mineria, la silvicultura, l’agricultura, les forces armades i els serveis de bombers, protecció civil, ordre públic i atenció mèdica.

L’Executiu comunitari també haurà d’avaluar la possibilitat de desenvolupar una metodologia comuna per analitzar i notificar les emissions de CO2 durant tot el cicle de vida dels vehicles pesats nous.

Els autobusos urbans, per la seua part, hauran de ser de zero emissions el 2035, amb un objectiu intermedi del 90 % per a 2035.

Els autobusos interurbans quedaran exempts d’aquest objectiu ja que, als efectes del mesurament de la reducció d’emissions, es consideren autocars, va precisar el Consell.

L’Associació Europea de Fabricants d’Automòbils (ACEA) considera que el camí d’implementació és "extremadament desafiador en absència de condicions propícies vitals" per apuntalar la demanda.

En canvi, l’organització ecologista Transport i Medi Ambient, que estima que el resultat de la llei serà que el 30 % dels camions venuts el 2030 i el 75 % el 2040 seran de zero emissions.