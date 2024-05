Adeu als clicks de Playmobil

La multinacional alemanya Horst Brandstätte ha acabat per desmantellar la fàbrica de producció i acoblament de clicks de Famobil que mantenia a Onil (Alacant) per concentrar la producció en les factories de Baviera, Hongria i Malta.

No obstant, el grup industrial joguinaire sí que mantindrà a la localitat alacantina els departaments de logística, de màrqueting i de vendes per a la península Ibèrica; és a dir, que continuarà distribuint els petits ninots, els quals passaran a ser d’importació.Les retallades d’ocupació i els ajustaments de producció al grup Horst Brandstätte van començar a finals del 2022, que en el cas de la factoria alacantina van derivar en el cessament de l’activitat el setembre de l’any passat, una interrupció que ara ha conclòs en un tancament amb la deslocalització de la producció cap a les plantes de centreeuropa.El tancament de la fàbrica alacantina s’emmarca en la crisi que porta diverses dècades vivint la indústria joguinaire tradicional, i que s’ha carregat empreses emblemàtiques, una situació en la qual conclouen la minva del públic potencial a conseqüència de la caiguda de la natalitat i els canvis culturals que han modificat les preferències dels nens i adolescents i les ha orientat cap a parcel·les més digitals.Per una altra banda, també hi influeixen altres factors com la competència de la indústria xinesa, que ofereix preus de venda més baixos.

Gairebé mig segle d’aposta pels ninots de plàstic

■ Els clicks han deixat de fabricar-se a Alacant gairebé mig segle després que, el 1976, comencés a produir-los la indústria resultant de la fusió de Famosa, titular de patents com les de Barriguitas, Nenuco i Nancy, i de Playmobil. Els ninots, de només 7,5 centímetres d’altura, havien estat creats tres anys abans per l’enginyer alemany Hans Beck. Famosa havia sortit ja el 2004 de Playmobil Ibérica al desfer-se de la seua participació del 50 per cent en l’accionariat la firma. La caiguda de vendes dels clicks s’havia intensificat a partir de la pandèmia.