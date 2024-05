Aquests són els cereals més saludables, segons l’OCU

detail.info.publicated Redacció

L’Organització de Consumidors i Usuaris ha seleccionat més de 90 cereals d’esmorzar per revisar la seua informació nutricional i descobrir el que aporten a la dieta.

L’estudi de l’etiquetatge revela grans diferències en el contingut de sal i sucre entre els cereals d’esmorzar i fins i tot dins d’una mateixa categoria. El 81% dels cereals d’esmorzar conté nivells alts de sucre, superiors al 20%.

Els resultats de l’estudi nutricional són molt eloqüents: només hi ha 5 dels 94 cereals que mereixen una bona valoració.

I encara que són majoria els que es poden considerar "acceptables" en el seu conjunt, hi ha 23 cereals que no són una opció recomanable, bàsicament perquè tenen massa sucre, però també per la seua excessiva aportació de greixos saturats i sal.

Els cereals farcits, que solen estar pensats especialment per a un públic infantil, són els que surten més mal parats, mentre que un dels cereals tipus corn flakes i quatre dels clàssics cereals d’esmorzar ensucrats són una alternativa més saludable i recomanable. Són

Consum Copos de panís, un producte de tipus corn flakes

Nestlé Cheerios civada

Carrefour Bio blé suflé caramélisé

Tries ( IFA ) Pètals de xocolate