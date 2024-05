Avança la instal·lació a la Catedral del nou orgue

Els treballs d’instal·lació del nou orgue de la Catedral Nova de Lleida avancen a bon ritme. El bisbat ja va anunciar que la previsió és que les tasques, que van començar a començaments de maig, durin un mes i mig i que la inauguració de l’instrument es faci la tardor vinent. El nou orgue es va construir entre 1974 i 1975 i rellevarà el que hi havia des del 1958, que va deixar de funcionar el 2014. El bisbat de Lleida va contactar amb la casa alemanya Klais Orgelbau per a l’adquisició. Es tracta d’un orgue de tubs d’estètica neobarroca alemanya, que mesura 9 metres d’alt i pesa 13 tones. Està pujant sobre la porta lateral que queda a l’esquerra de l’altar principal i, després de la instal·lació, s’obrirà una altra fase d’un mes i mig aproximadament per harmonitzar-lo i afinar-lo, amb la previsió que pugui funcionar a la tardor.