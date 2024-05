Danyen unes escales del Park Güell de Barcelona en els preparatius de la desfilada de Louis Vuitton

detail.info.publicated efe

Els preparatius per a la desfilada de presentació de la col·lecció "Creuer 2025" de la firma de moda francesa Louis Vuitton, patrocinadora de la Copa de l’Amèrica de Vela, el proper 23 de maig a Barcelona, han danyat unes escales del Park Güell, jardins dissenyats per Antoni Gaudí i que són patrimoni de la humanitat.

"Un error humà durant les tasques de muntatge ha provocat danys en un tram de la coronació del mur de pedra pròxim a l’escala que dona accés a la plaça de la Natura", ha confirmat a EFE l’Ajuntament de Barcelona.

Les mateixes fonts han explicat que ja s’està treballant en la reparació del mur, que quedarà restablert durant aquesta setmana, seguint les directrius de Patrimoni i que l’empresa organitzadora de l’acte "lamenta l’incident" i "es farà càrrec de les despeses de la reparació".

Des del consistori barceloní també s’ha posat èmfasi en què els preparatius per a l’acte de Louis Vuitton "es fan sota estrictes mesures de seguretat per protegir el patrimoni i seguint el pla d’actuació previst" i que "les condicions per a la celebració de l’esdeveniment protegeixen el patrimoni del Park Güell i no permeten intervencions en elements ornamentals, terres i murs".

No obstant, les mateixes fonts municipals han subratllat que "conscients del valor patrimonial de l’espai, el Park Güell i la promotora han revisat i reforçat les mesures de prevenció previstes durant el muntatge de l’acte".

Aquesta desfilada és una de les activitats que la clàssica 'Maison' de moda té previstes en col·laboració amb la ciutat de Barcelona en el marc de la 37a Louis Vuitton America's Cup, programada del 22 d’agost al 27 d’octubre també a Barcelona (i que estarà precedida per la Louis Vuitton Cup, competició classificatòria preliminar).