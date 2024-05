Melinda Gates tanca el divorci al sortir de la fundació que dirigia amb l'exmarit

L’empresària nord-americana Melinda French Gates va anunciar ahir que deixarà la Fundació Bill & Melinda Gates, que fins ara presidia juntament amb el seu exmarit Bill Gates, per dedicar-se a la filantropia pel seu compte amb un fons de 12.500 milions de dòlars. French Gates, que es va divorciar del cofundador de Microsoft el 2021, va dir en un comunicat a X (antic Twitter) que dimitirà com a copresidenta d’aquesta fundació el 7 de juny per començar a avançar “cap al següent episodi” de la seua activitat benèfica i va suggerir que en aquesta nova etapa té el propòsit de centrar-se en els drets de les dones.

“És un moment crític per a les dones i nenes als EUA i arreu del món, i els qui lluiten per protegir i promocionar la igualtat necessiten suport urgent”, va expressar l’antiga executiva de Microsoft, que el 2022 ja va dir que deixaria de donar la major part de la seua fortuna a la Fundació Gates. French Gates s’havia compromès prèviament a dimitir si un dels dos decidia que no poden continuar treballant junts. “Sota els termes del meu acord amb Bill, al deixar la fundació, tindré uns 12.500 milions de dòlars addicionals per entregar al meu treball en nom de les dones i les famílies”, va afegir l’empresària.Bill Gates, per la seua part, va dir que lamenta la partida de la seua exdona però va assegurar que “tindrà un enorme impacte en la seua futura obra filantròpica”.La fundació dels Gates és una de les principals organitzacions benèfiques del món i el seu fons assoleix els 50.000 milions de dòlars.