Fins a 16 dones acusen d’agressions sexuals el mag David Copperfield

Fins a 16 dones han acusat el mag nord-americà David Copperfield de conductes sexuals inapropiades, tals com haver drogat tres dones per mantenir relacions amb elles, segons una investigació publicada aquest dimecres pel diari britànic 'The Guardian'.

Quatre de les dones afirmen que Copperfield les va grapejar i que els va obligar a tocar-lo "de forma sexual a l’escenari, durant actuacions," segons la investigació, que es basa en informes policials i judicials i en més d’un centenar de testimonis. Algunes de les víctimes asseguren que el moviment #MeeToo les va animar a parlar i de fet en alguns casos han accedit que es publiquin els seus noms. En d’altres són testimonis sota condició d’anonimat.

Les acusacions daten de finals de la dècada de 1980 fins 2014 i la meitat de les dones asseguren a més que eren menors de 18 anys quan van passar les agressions, alguna fins i tot de fins 15 anys.

El mag nega haver comès "cap delicte de cap tipus", segons el testimoni del mateix Copperfild al ser consultat per 'The Guardian' abans de la publicació de la investigació periodística. Copperfield "mai ha actuat de forma inapropiada amb ningú, i menys amb ningú menor d’edat", han recalcat els seus advocats.

Les informacions publicades sobre tocaments inapropiats "no només són completament falses, sinó que també són totalment inversemblants".

"Tothom qui conegui David Copperfield li dirà que aquestes acusacions d’un diari són exactament el contrari de com és David", ha assegurat per la seua part un representant de Copperfield en un comunicat oficial. Per contra "David ha arriscat la seua carrera per ajudar a protegir dones de depredadors poderosos" i assenyala que "moltes d’aquestes acusacions ja s’han publicat abans i totes són falses ara igual que ho eren llavors".

El mag assegura a més que no li han pogut entregar les "proves" en què es basen aquestes acusacions malgrat haver-les demanat i subratlla que les forces de seguretat nord-americanes ja han investigat sense trobar cap cas.

En 2018 Copperfield ja va sortir al pas d’informacions en la premsa sobre agressions sexuals negant les denúncies "falsificades". "Poc s’ha explicat que es va detenir l’agressor i que jo era innocent", va publicar llavors a Twitter.