La il·lustració guanyadora del Concurs d'Humor Gràfic de la Fecoll, amb IA

Polèmica ahir en xarxes socials després que desenes d’usuaris assenyalessin que la il·lustració guanyadora del Concurs d’Humor Gràfic de la Fecoll està feta amb intel·ligència artificial (IA). L’obra està firmada per un il·lustrador turc, Bedhiran Akagündü, i es va imposar entre les 516 presentades de països com l’Iran, l’Índia o Rússia. L’entitat va assenyalar en un comunicat que les bases dels concursos gràfics que organitza no contemplen, en el dia d’avui, l’excepció de l’ús de la IA i que la vinyeta guanyadora va ser seleccionada pel jurat complint “estrictament” amb la normativa del concurs. Així mateix, van assegurar que la IA és un debat obert a la societat, amb postures en contra però també a favor i que la Fecoll, com a promotora de produccions artístiques i culturals, estudiarà si accepta o no l’ús d’aquesta tecnologia a les obres dels creadors en les bases de futurs concursos. Així mateix, van assegurar que estan intentant contactar amb l’autor per comprovar que la seua identitat és correcta i, si no ho pot demostrar, estaria incomplint les normes i seria exclòs.