PortAventura amplia el projecte Dreams Village amb quatre cases més que permetran acollir 420 famílies

PortAventura World ha ampliat el projecte social Dreams Village amb la construcció de quatre nous habitatges. Així, la iniciativa suma un total de deu cases i permetrà acollir 420 famílies cada any, respecte a les 280 anuals que hi han participat des de la seva posada en marxa l'octubre de 2019. En gairebé cinc anys, hi hauran passat prop d'un miler de famílies. En la inauguració, els responsables han realçat els beneficis tant emocionals com de salut dels infants, ja que milloren tant des dels estats d'ànims i d'ansietat com la seva capacitat d'afrontar les malalties o els reptes diaris. "Va ser la setmana més feliç de la meva vida d'ençà que em van diagnosticar la malaltia", expressa una de les joves que ha participat en la iniciativa.