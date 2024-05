Visibilitzar el dolor 'invisible'

Entre un 2% i un 5% de la població a Catalunya pateix fibromiàlgia, fatiga crònica o sensibilitat química múltiple. Unes patologies els diagnòstics de les quals van en augment però que encara continuen sent malalties “invisibles”. Així ho va expressar ahir Carme Fabregat, presidenta de Fibrolleida, que va organitzar una jornada a l’Auditori Municipal Enric Granados amb motiu del Dia Mundial de les Síndromes de Sensibilització Central, que es va commemorar diumenge passat. Segons Fabregat, han augmentat els casos a les comarques lleidatanes, sobretot de fatiga crònica, que ja es van disparar després de la pandèmia de covid-19 però que també s’associen a l’estrès de la societat actual. Així mateix, va destacar que ha baixat l’edat mitjana dels afectats, que abans era d’entre 45 i 50 anys, i ara ja s’amplia des dels 25 als 60. Això fa que l’entitat hagi augmentat el nombre de socis, actualment en té uns 350, també de persones afectades per covid persistent. Segons Fabregat, encara costa molt el reconeixement de la incapacitat, fet que, va denunciar, “obliga moltes persones a haver de treballar malgrat no poder fer-ho, agreujant així les seues patologies”. Així mateix, va demanar “fer força a través de la unitat” per aconseguir visibilitzar aquestes malalties que, va lamentar, “desafortunadament encara continuen sent invisibles”. En la jornada d’ahir, van participar els professionals que formen part de la Unitat d’Expertesa de Fibromiàlgia de l’hospital Santa Maria de Lleida, liderats pel doctor Lluís Rosselló, reumatòleg, amb la infermera Elena Fernández, la psicòloga Teresa Solé i la fisioterapeuta María Ingrid Inglés. Van destacar la importància de les visites individualitzades per donar pautes als pacients per suportar el dolor, com canvis en l’alimentació, activitat física adaptada i gestió emocional.

El TSJC concedeix la incapacitat total a una lleidatana

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reconegut a una lleidatana de 39 anys la incapacitat permanent absoluta i una pensió de 597 euros mensuals al no poder portar a terme cap tipus d’activitat laboral a causa de la fibromiàlgia, la fatiga crònica i la síndrome d’hipersensibilitat química múltiple que pateix. La demandant, que exercia com a netejadora i teleoperadora, va demanar la incapacitat davant de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, però aquest l’hi va denegar. Aleshores va recórrer al Jutjat Social 2 de Lleida, que també la hi va negar. Finalment, el TSJC sí que ha admès la demanda. Segons la sentència, la treballadora pateix simultàniament en grau greu o intens aquestes patologies, “fet que determina l’anul·lació de la capacitat laboral de qui les pateix”, i afegeix que “resulta impensable que pugui dur a terme, de forma habitual, amb rendibilitat i eficàcia, cap de les activitats que el mercat laboral li pugui oferir”. Així mateix, diu que és “utòpica” la possibilitat de “reinserció a la vida laboral activa”.