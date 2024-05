Absolen Rafael Amargo de vendre droga

L’Audiència Provincial de Madrid ha absolt el bailaor Rafael Amargo de l’acusació de vendre droga des de casa seua. El judici a Rafael Amargo, al seu productor Eduardo de Santos i al seu soci Manuel Ángel Batista León es va celebrar el mes d’abril passat, i la Fiscalia demanava per als dos primers nou anys de presó i sis per al tercer, mentre que els acusats van defensar que consumien droga, però no en venien i van sol·licitar l’absolució. El bailaor va avançar ahir que demanarà responsabilitats a les autoritats policials pels quatre anys de “barbàrie” que ha viscut des que va ser detingut el 2020.