Antoni Bassas rebrà el Premi d'Honor de la Premsa Comarcal 2024

El periodista Antoni Bassas rebrà el tercer Premi d'Honor Premsa Comarcal del 2024. Es tracta del guardó més important de tots els que lliura anualment l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC). L'anunci s'ha fet aquest dimecres en roda de premsa a l'Espai Línia de Barcelona. El guardó es lliurarà el proper divendres 31 de maig durant la Festa dels Premis Premsa Comarcal que se celebrarà a la Sala Teatre del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). El president de l'ACPC, Francesc Fàbregas, ha destacat la "trajectòria" i "professionalitat" de Bassas, al qual ha qualificat, alhora, de "referent en el món dels periodistes".

El Premi d'Honor Premsa Comarcal s'entrega a professionals del sector considerats referents per a la professió i que destaquen pel suport a la premsa comarcal. Anteriorment l'han rebut Ramon Besa i Rosa Maria Calaf.

Antoni Bassas i Onieva (Barcelona, 1961) és periodista i forma part actualment de l'equip directiu del diari 'Ara'. Llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB, va iniciar-se a Ràdio Joventut. Més tard, ja a Catalunya Ràdio, va formar part del programa 'Futbol en català' dirigit per Joaquim Maria Puyal, i va presentar i dirigir 'El matí de Catalunya Ràdio'. A televisió, va presentar 'Tres pics i repicó' i 'Aquest any, cent!', a banda d'exercir de guionista a programes com 'El joc del segle'. També va ser corresponsal de TV3 als Estats Units.

Durant la seva trajectòria ha rebut diversos premis, els més destacats van ser l'Ondas (1997) per la versió radiofònica d''Alguna pregunta més', i el Premi Nacional de Periodisme (2001). També ha publicat dos llibres, 'A un pam de la glòria' (1992) i 'Bon dia, són les vuit!' (2018).

El mag Jordi Caps i el duet Figa Flawas

A la mateixa roda de premsa on s'ha anunciat el premi d'honor a Antoni Bassas també s'ha explicat que la Festa dels Premis Premsa Comarcal comptarà amb una part institucional de lliurament de premis i amb una altra part festiva que s'aniran intercalant. La periodista Candela Figueras serà la mestra de cerimònies d'una festa que inclourà l'actuació del mag Jordi Caps i del duet Figa Flawas.

Pel que fa als premis, a banda del que rebrà Bassas també s'entregaran el Premi Premsa Comarcal a la Solidaritat que, com ja es va avançar, rebran estudiants de sis instituts catalans pels seus treballs periodístics.

Així mateix, aquell dia també es lliuraran els Premis a les Millors Portades de l'Any, el Premi a la Millor publicació Digital i el Premi Premsa Comarcal de Fotografia Periodística.