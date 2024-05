Augmenten les denúncies pels atacs de gavines agressives a Roma

detail.info.publicated efe

La proliferació de gavines a Roma, fora del seu hàbitat natural, cada vegada és més gran i a més augmenta la seua agressivitat i es comptabilitzen "més de 30 atacs per setmana" mentre la gent passeja, surt a la terrassa o simplement menja alguna cosa pel carrer.

"Rebem més de 30 trucades per setmana de persones que no saben com comportar-se ", va afirmar al diari romà 'Il Messaggero', Valentina Coppola, presidenta d’'Earth', l’associació per a la protecció jurídica de la naturalesa i dels animals a la capital.

Les trucades arriben sobretot de ciutadans de Roma que han estat atacats a casa seua. "El motiu de l’agressió és òbviament la defensa dels nius", explica Coppola, però la destrucció d’un niu de gavina que podria causar la mort dels pollets és un delicte a la capital, per la qual cosa les persones no saben què fer.

Coppola proposa "tenir paciència i defensar-se sortint a la terrassa amb un paraigua per protegir-se dels vols rasants".

Però també un mètode per mantenir-los allunyats "és utilitzar elements dissuasius amb puntes toves o fils de niló per instal·lar en balcons", afegeix.

El gran problema de Roma és la falta de neteja. "És necessari recollir periòdicament els residus orgànics produïts per les peixateries, les carnisseries i els mercats per evitar que les gavines es mengin els residus de la transformació i mantenir netes les zones que es converteixen en dispensadors d’aliment per a aquestes aus", afirma Coppola.

La falta de recollida d’escombraries a moltes zones de la capital fa que la situació empitjori. A Roma és freqüent veure les gavines sobre "bancs, monuments, cotxes i alimentant-se de restes de menjar abandonades als contenidors i, en ocasions, també es presencien escenes més desagradables amb ocells menjant-se altres animals, com per exemple ratolins o coloms.

"Anava caminant amb un tros de pizza acabat de fer a la mà quan, de sobte, una gavina es va abalançar sobre mi i em va fer mal a la ma per prendre'm el menjar. Per sort va ser una ferida lleu, però no m’imagino què hauria passat si hagués atacat un nen petit", afirma Lorenzo, un romà de 34 anys, al diari 'il Messaggero'. Mentre María, en intentar sortir a la terrassa del seu edifici, va ser atacada per una gavina i "fins i tot vaig córrer el risc de caure", va explicar la dona al diari romà.

Hi ha una època de l’any en què l’emergència de les gavines és encara més urgent: la de nidificació, que correspon a l’arribada de la primavera. Les aus trien molt sovint les teulades o terrasses dels edificis per construir els seus nius, posar els seus ous i criar les seues cries fins que emprenguin el vol.

La solució és "no deixar-los trobar menjar: només així podem esperar que s’allunyin de les zones urbanes i, per tant, limitar els riscos per als humans", adverteix la presidenta d’'Earth'.

"Les seues potes tenen ungles molt afilades i el bec pot provocar lesions greus. Per aquesta raó - conclou Coppola - sempre diem als ciutadans que ens truquen perquè veuen una gavina ferida que mai l’agafin amb les mans".