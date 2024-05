La DEA investiga la mort de Matthew Perry per ketamina

detail.info.publicated europa press detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Matthew Perry, l’actor que va donar vida a Chandler Bing a Friends, va morir el 28 d’octubre de 2023 als 54 anys. Dos mesos després, els informes forenses van certificar que l’intèrpret va morir ofegat de forma accidental al seu jacuzzi després de patir els "efectes aguts de la ketamina". Ara, la causa de la mort està sota investigació per part de l’Administració de Control de Drogues (DEA) i el Departament de Policia de Los Angeles.

Tal com ha confirmat 'Variety', la investigació ja està en marxa amb la DEA, a més, plenament involucrada, segons 'Los Angeles Times'. Els investigadors estan investigant d'on procedeix la ketamina que va acabar amb la vida de Perry i com va arribar tal quantitat d’aquesta substància, que en principi prenia per prescripció mèdica, al seu organisme.

Quan les autoritats van arribar al domicili de Pacific Palisades, que l’actor tenia a Los Angeles el dia de la seua mort a les 16,00 hores ho van trobar inconscient i de bocaterrosa al seu jacuzzi. En un primer moment, es va tractar com una aturada cardíaca, però l’informe de toxicologia de l’Oficina del Metge Forense del Comtat de Los Angeles va revelar més endavant que l’actor va morir pels efectes de la ketamina.

La ketamina és un fàrmac amb efectes sedants i analgèsics que li havia estat prescrit a Perry per "tractar la depressió i l’ansietat". Abans de morir, l’actor estava rebent "teràpia d’infusió" de l’esmentada substància. Però, en ingerir altes quantitats, això va provocar "sobreestimulació cardiovascular i depressió respiratòria" al seu cos, la qual cosa va acabar costant-li la vida.

L’actor que va donar vida a Chandler Bing a Friends va ser durant anys addicte a diverses drogues i alcohol. Tanmateix, les anàlisis toxicològiques no van localitzar restes d’alcohol, metamfetamina o cocaïna al seu cos. El forense va concloure que "la mort va ser accidental".

Ara, la investigació vol aclarir on va aconseguir Perry la ketamina que va ingerir poc abans de morir i que va ser trobada en nivells letals dins del seu organisme. I és que, la ketamina trobada al cadàver de l’actor no podia provenir de la seua última sessió de teràpia d’infusió, realitzada uns deu abans de la seua mort, pel que la investigació pretén aclarir qui va proporcionar la substància a Perry.

La seua prematura mort va ser un dur cop tant per als fans de Friends com per a la indústria audiovisual, especialment per als seus companys de repartiment de la sèrie. Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer i Courteney Cox es van acomiadar de Perry amb un emotiu comunicat acompanyat de sentides publicacions en els seus perfils de xarxes socials que es van fer virals.