La febre del diamant sintètic

El mercat dels diamants de laboratori no para de créixer. La clau del seu èxit és que són químicament i visualment idèntics als de mineria encara que costen fins un 70% menys. Així, mentre que un diamant tradicional d’un quirat pot rondar els 7.000 o 8.000 euros, un de sintètic se situa entorn dels 2.500. El joier lleidatà Àlex Riu va ser el primer importador a Espanya d’aquest tipus de pedres precioses a través de l’empresa We Speak Diamond, fundada el 2017 al costat del seu soci Carles Tubella.

El que també és president del Col·legi Oficial de Joiers, Orfebres, Rellotgers i Gemmòlegs de Catalunya explica que en poc temps han passat de ser un producte pràcticament desconegut a tenir una demanda que creix any rere any, especialment entre els joves de 30 a 40 anys. De fet, en països com els EUA la meitat dels diamants que es comercialitzen ja són de laboratori. “Ens vam adonar que molta gent no comprava joieria amb diamant perquè considerava que era un producte molt exclusiu i inaccessible”, assenyala Riu, que apunta que els nous consumidors valoren que aquestes pedres sintètiques són “més assequibles i transparents”. I és que “podem certificar que els diamants que comercialitzem han crescut a l’Índia amb energia solar i no han ajudat a finançar conflictes armats”. Hi ha dos tècniques per crear aquests minerals: una que simula les condicions naturals dels diamants tradicionals (alta pressió i alta temperatura) i una altra que utilitza el gas metà com a font de carboni, que es barreja amb hidrogen i s’ionitza mitjançant el plasma. A banda de vendre aquests diamants a l’engròs a fabricants i tallers, Riu i Tubella van obrir a finals del 2020 a Barcelona la botiga Accent Created Diamonds per atansar aquesta joieria a petits compradors. Quan es tracta de la distribució, Riu explica que “el nostre principal mercat és nacional, encara que també venem a Alemanya, Holanda, França, Àustria, Suècia i el Regne Unit”, mentre que subratlla que distribueixen els diamants de la firma nord-americana ALTR, un dels fabricants més importants del món.

El preu de l’or assoleix xifres rècord a causa de la incertesa política

El preu de l’or, un dels actius considerats refugi en temps d’incertesa, ha assolit un nou rècord històric fins a situar-se en uns 70 euros per gram (fa un any rondava els 55 euros). Segons el president del Col·legi Oficial de Joiers, Orfebres, Rellotgers i Gemmòlegs de Catalunya, Àlex Riu, aquest creixement està motivat pel difícil context geopolític, entre altres factors. “Els conflictes bèl·lics que desafortunadament es viuen han creat molta incertesa al mercat, cosa que motiva que la gent aposti per l’or, que sempre ha estat un actiu de refugi. A banda de l’alentiment econòmic global, el fet que potències com la Xina i l’Índia estiguin comprant grans quantitats d’aquest mineral també han fet que el preu augmenti. És una barreja de molts factors”, explica aquest lleidatà. A nivell de vendes de joieria, remarca que “les peces contenen cada vegada menys or i són més primes. Si abans la cadena i el motiu eren d’or, ara es fan servir altres materials com el cuir”.En aquesta línia, des de la joieria Rué Peralta de Lleida assenyalen que l’or ja no està de moda i que, des de fa uns anys, les vendes d’aquest tipus de joieria han baixat. “Fa temps que l’or ja no es porta i els clients opten per peces de grans marques com Pandora o Nomination”, explica el responsable d’aquest establiment situat al carrer Magdalena.En relació amb els regals de comunió, assenyala que “a les nenes sí que se’ls continuen comprant joies per a aquest dia. El pressupost es manté igual però les peces que s’adquireixen ara són més petites”.Des de principi d’any, l’or s’ha revaloritzat o un 17%, seguint la tendència a l’alça del 2023 en què, encara que va experimentar algunes fluctuacions al llarg de l’any, va pujar un 15% a causa de la crisi bancària nord-americana, les tensions geopolítiques, els conflictes bèl·lics i la política monetària de la Reserva Federal dels Estats Units. De cara al futur, els analistes es mostren positius de cara a l’evolució a l’alça del preu d’aquest element químic.