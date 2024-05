Cinfa canviarà l’envàs de Lorazepam al ser similar a un altre fàrmac

La farmacèutica Cinfa canviarà el color dels envasos de Lorazepam després que diversos usuaris hagin denunciat que les caixes d’aquest ansiolític es confonen amb altres medicaments d’aquesta marca, com la Loratadina, que es fa servir per tractar les al·lèrgies.

En aquest cas, les dos caixes tenen el mateix color d’envàs, així com la mateixa lletra i mida, per la qual cosa els pacients poden arribar a confondre els dos medicaments si no hi paren atenció. “La meua mare [de 77 anys], durant cinc dies, prenent el doble de Lorazepam i sense prendre les pastilles de l’al·lèrgia”, va denunciar dimecres un usuari en xarxes. Cinfa ha anunciat que està treballant per canviar el color de la caixa de Lorazepam a verd. La farmacèutica va dir que el nou envàs arribarà “ben aviat” a les farmàcies.