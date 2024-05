El control parental podria ser obligatori a tots els dispositius digitals dels menors

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha avançat que el govern espanyol està treballant en una proposta legislativa amb la que planteja mesurades com l’obligatorietat que els dispositius digitals dels menors d’edat comptin amb un control dels pares. "Hem fet aportacions concretes per a aquest marc legislatiu, com un pla d’alfabetització mediàtica per als menors (...) i l’obligatorietat que els dispositius digitals que vagin a ser utilitzats per menors tinguin un control dels pares", ha afirmat Rego en una entrevista amb 'El País’.

Preguntada per les conclusions assolides pel comitè de 50 experts nomenat pel seu Departament per analitzar l’impacte de les tecnologies en els menors i dissenyar un pla que els protegeixi dels riscos d’internet, Rego ha avançat que estan treballant "paral·lelament a l’informe, que estarà llest el proper 20 de juny", i en la proposta legislativa que hi és liderant el Ministeri de la Presidència. "Es tracta de dotar-los (als menors) d’eines per saber-ne quins són els límits de l’entorn digital, i que tinguin coneixement del que és una falòrnia o una 'fake news', de la qual cosa són els límits de la democràcia. Estem parlant de qüestions de veritable calat i han d’aprendre a manejar-se", ha comentat Rego.

Finalment, Rego ha assenyalat que el seu Departament pretén treure "una bateria de mesures per treballar amb les autonomies i els municipis". "Estudiarem l’acompanyament econòmic necessari", ha considerat la ministra de Joventut, després de ser preguntada per si té el seu ram alguna mesura concreta en col·laboració amb el d’Habitatge i Agenda Urbana.