Lleida se’n va d’Aplec!

Que l’Aplec del Caragol és una de les festes més esperades en el calendari dels lleidatans ho demostren els milers de penyistes que, des de fa set anys, assisteixen a Lo Caragolasso, un txupinasso made in Lleida.

La zona de la Glorieta dels Camps Elisis es va tornar a omplir ahir a la tarda d’una autèntica marea humana durant la inauguració d’aquesta gran festa, que arriba a la 43 edició amb un nou rècord de participació amb 119 colles i més de 15.000 penyistes. Una vegada més, l’acte d’inauguració va estar conduït pel Sr.Postu, que va aprofitar l’ocasió per satiritzar la il·lustració generada amb IA que aquest any ha guanyat el Concurs d’Humor Gràfic organitzat per la Fecoll i la “platja de Lleida” promesa per l’actual govern municipal de Fèlix Larrosa a la canalització del riu.

Després dels càntics dels collistes, va pujar a l’escenari el convidatconvidat d’honor, el còmic lleidatà Ferran Aixalà, que va animar els presents a disfrutar de la celebració. “Portem 360 dies esperant aquest Aplec, la millor festa del país”, va assegurar. Els encarregats d’encendre el txupinasso van ser els integrants d’Els Despenyats, moments després de recollir el títol de Colla d’Honor 2024 i celebrar-ho amb una posada en escena que va omplir de confeti roig (el color de la penya) la zona de la Glorieta.

Després d’una petita desfilada amenitzada per la xaranga Mai Toquem Bé, va començar la primera nit oficial de l’Aplec. Avui, abans del dinar de germanor al recinte de cada colla, tindrà lloc la tradicional ofrena floral davant de l’estàtua del fundador de la festa, Manolo Calpe. A la tarda, arribarà una de les novetats d’aquesta edició, la primera Petita Rua (16.30 hores) protagonitzada pels aplequistes més joves.