Lleida tindrà estius "a 44 graus" en 10 anys si s'atura la reducció d'emissions

El número dos de la llista d'ERC, Tomàs Molina, ha avisat aquest dissabte que si l'extrema dreta atura les accions per reduir les emissions en 10 anys Lleida tindrà estius "a 44 graus". Molina ho ha dit des de Lleida, on ha visitat l'Aplec del Cargol. En declaracions als mitjans, el candidat ha posat el focus en l'impacte que podria tenir l'arribada de l'extrema dreta per a les accions per combatre el canvi climàtic. "Si aquesta gent ve i ho para tot, en 10 anys estarem a dos graus de pujada de la temperatura". "Si a Lleida són 42 graus a l'estiu, seran 44. No ens ho podem permetre", ha afegit. Precisament ha reivindicat plans d'adaptació al canvi climàtic.