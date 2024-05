Queixes a Tàrrega pel trasllat del seu rector

Feligresos de Tàrrega i d’altres municipis de l’Urgell com Anglesola estan en peu de guerra després que el bisbat de Solsona hagi decidit canviar de destinació l’actual rector de la parròquia de la capital de l’Urgell, mossèn Josep Maria Vilaseca. No descarten impulsar una recollida de firmes i reclamen al bisbe, Francesc Conesa, que reconsideri la decisió.

Mossèn Josep Maria Vilaseca, que va arribar a la capital de l’Urgell fa gairebé quinze anys, deixarà la parròquia de Tàrrega a finals d’agost per iniciar el nou curs al setembre com a titular de Berga i de les parròquies associades. El substitut de Josep Maria Vilaseca a la capital de l’Urgell serà l’actual rector de Cervera, mossèn Xavier Romero, que, a part de convertir-se en rector de Tàrrega, també ho serà del Talladell, Verdú, Anglesola i Montornès de Segarra.

Aquest no és l’únic canvi que el bisbat de Solsona va anunciar ahir a la seua pàgina web. Així, Abel Trulls, actual rector de Bellpuig, es desplaçarà a Cervera per posar-se al capdavant de la parròquia de la capital de la Segarra i de les associades: Sant Guim de Freixenet, Granyena i Sant Antolí. A més, Trulls ha estat nomenat delegat pastoral d’Adolescència i Joventut. D’altra banda, el nou rector de Bellpuig serà Lluís Ruiz, que també haurà de fer-se càrrec de les parròquies de Vilanova de Bellpuig, Seana, Castellnou de Seana i Preixana. Per la seua part, a Súria, el rector serà mossèn Jaume Prat.

El bisbat de Solsona també va comunicar ahir el nomenament d’Antoni Bonet com a consiliari de Vida Creixent de la diòcesi i mossèn Marc Majà com a consiliari de la delegació de Família i Vida.

Finalment, també es va comunicar que Carles Pubill es reincorporarà com a rector a Cardona després d’un any sabàtic i Paco Bernabé, que ha estat substituint Pubill, passarà a ajudar a les parròquies de Cervera.

La diòcesi de Solsona ha anat comunicant aquesta setmana els canvis als feligresos de les diferents parròquies afectades.