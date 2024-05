El festival Embarrat de Tàrrega tanca l'edició amb una reflexió sobre el poder

Embarrat va celebrar el cap de setmana els 10 anys de vida, consolidat com un dels festivals de creació contemporània de referència per als talents emergents del país i amb propostes multidisciplinàries que han atret un nombrós públic a l’antiga fàbrica de maquinària agrícola de Cal Trepat de Tàrrega.L’edició d’aquest any es va centrar en el poder, i l’exposició central Com va obrint-se la pell sense un punyal va comptar amb diverses propostes que van reflexionar sobre com el poder ha afectat el cos humà al llarg de la història.

La comissària Ingrid Guardiola, directora del Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona, va valorar molt positivament la qualitat de les obres a càrrec de joves artistes del Perú, Brasil, Colòmbia, Estats Units, País Basc, València i Catalunya, entre altres. Finalment, la guanyadora del premi IEI-Embarrat 2024 va ser l’artista nord-americana establerta a Catalunya Kirra Kusy, amb la proposta L’escala.La peça és una escala de quatre metres construïda a partir de llaunes, trossos de ciment, esquís trobats i mobles trencats que pretén generar preguntes provocadores. El guardó inclou la producció d’una exposició individual a La Gòtika de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i una dotació de 1.000 euros.