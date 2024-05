La “cultura gitana” atenua la pena per violar una nena

detail.info.publicated Redacció

L’Audiència Provincial de Lleó ha atenuat una pena per agressió sexual continuada a un home que va deixar tres vegades embarassada una menor entre els 12 i els 15 anys per considerar que en la “cultura gitana les unions de parella es produeixen a edats molt primerenques” i aquesta circumstància obra com a atenuant.

En la sentència es condemna a vuit anys de presó un home pel delicte d’agressió sexual continuat contra una menor que era la seua parella i contra la qual “malgrat saber l’edat”, “guiada per l’ànim de satisfer il·lícitament la seua fam sexual, va mantenir en almenys tres ocasions relacions sexuals amb penetració vaginal”. D’aquestes tres agressions van nàixer dos nens i una nena, donant a llum la víctima amb 12, 13 i 15 anys. L’agressor tenia 7 anys més que la víctima.

El tribunal argumenta que “si bé existeix una important diferència d’edat entre víctima i processat”, no s’ha d’“oblidar que, en la cultura gitana, les unions de parella es produeixen a edats molt primerenques” i la víctima “va manifestar que, malgrat la seua curta edat, sabia el que eren les relacions sexuals i les seues conseqüències i va consentir les esmentades relacions sabent de la seua transcendència i importància, ja que en la seua cultura les nenes de la seua edat solen començar a aparellar-se i tenir fills”. Encara que en un inici l’home s’enfrontava a una petició de 37 anys de presó, va ser condemnat a 8.