La Paeria obre el termini per a les fogueres de Sant Joan

L’ajuntament de Lleida ha obert el termini de sol·licitud de permís per a les fogueres de Sant Joan, un tràmit dirigit a particulars, entitats i associacions de veïns que estiguin interessades a fer foc durant la nit més curta de l’any. Segons va informar ahir la Paeria, l’aprovació queda supeditada a l’autorització per part del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, que és l’autoritat competent per donar llum verda a aquesta activitat.

El termini per presentar aquest tràmit a través del web de la Paeria acabarà el 7 de juny a les 14.00 hores. L’any passat, es van autoritzar un total de 27 fogueres a la capital del Segrià. Una de les més grans és la que encén a l’aparcament del carrer del Riu Ebre de Cappont, al costat del camp de futbol de l’Atlètic Segre. Com és tradició, la Flama del Canigó és l’encarregada de marcar l’inici de la màgica nit de Sant Joan al prendre la metxa de desenes de fogueres arreu dels quatre punts cardinals de la província. L’any passat, entitats culturals i esportives van propiciar-ne l’arribada a més de setanta municipis de les comarques lleidatanes.